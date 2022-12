Liest am Freitag in der St.-Nikolai-Kirche: Dagmar Berghoff. Archivfoto: Reinhard Friedrichsen up-down up-down Musik mit Lesung in St. Nikolai Einstimmen auf das Fest: Dagmar Berghoff als Erzählerin in Bad Essen Von Rainer Westendorf | 14.12.2022, 17:04 Uhr

„Ein Licht scheint in der Nacht“, unter diesem Motto lädt die Kirchengemeinde St. Nikolai Bad Essen am Freitag, 16. Dezember, zu einem besonderen Veranstaltung in die evangelische Kirche ein. Mit dabei ist die langjährige Tagesschau-Sprecherin Dagmar Berghoff. Der Abend beginnt um 19 Uhr.