Der Osnabrücker Jugendchor kommt im Januar 2023 nach Lintorf. Archivfoto: Thomas Osterfeld up-down up-down Kartenvorverkauf startet Benefizkonzert mit Tradition: Osnabrücker Jugendchor singt in Lintorf Von noz.de | 25.11.2022, 08:20 Uhr

Der Osnabrücker Jugendchor gibt am Sonntag, 15. Januar 2023, ein Konzert in der Johannes-der- Täufer-Kirche Lintorf. Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. Advent.