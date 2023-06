Der Schafstall an der Bergstraße wird wieder zum Konzertsaal. Archivfoto: Rainer Westendorf up-down up-down 26. Euregio Musikfestival Akkordeon und Gitarre: Argentinischer Abend im Schafstall Bad Essen Von noz.de | 11.06.2023, 12:01 Uhr

Ein Konzert findet am Freitag, 16. Juni, im Schafstall an der Bergstraße in Bad Essen statt. Akkordeonist Pavel Efremov und Gitarrist Matei Rusu spielen dort ihr Programm „Ein argentinischer Abend.“