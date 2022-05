Jeden ersten Freitag im Monat findet ab sofort der Klönschnack statt: Birgit Höntsch, Ines und Emil Schubert, Dieter Grabke, Karen Baumgart, Waltraud Krumm und Arne Mattick (v.l.) freuen sich auf viele interessierte Bad Essener. FOTO: Andre Havergo Schnacken, Lernen, Leute treffen Neuer Klönschnack am Bad Essener Bolbec-Platz ist offen für alle Von Johannes Kleigrewe | 04.05.2022, 16:20 Uhr

„Bei uns sind interessierte Menschen, Alteingesessene und Neuzugezogene willkommen“, betont Ines Schobert. Mit einer Tasse Kaffee in der Hand und ihrem Sohn auf dem Schoß sitzt sie mit einigen Mitstreitern auf einer Bank am Bolbec-Platz in Bad Essen. Sie laden hier ab Freitag einmal im Monat zum Klönschnack ein.