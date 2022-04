Von dem kleinen Campingtisch, mit dem die Bad Essener Wolfgang und Renate Werbing einst angefangen haben, ist nichts mehr zu sehen. Stattdessen haben sie einen großen Stand aufgebaut, auf dem sich Leinentücher und Kleidungsstücke türmen. „Als der historische Markt die ersten Male geplant wurde, sind wir dem Aufruf, uns zu beteiligen, gefolgt“, erzählt Renate Werbing. Eine Idee war schnell gefunden: Sie und ihr Mann hatten schon immer Interesse an alten Dingen. Ihr Fundus ist gewachsen, enthält mittlerweile schwarze Kleider, passende Hüte, Hauben, karierte Röcke und weiße Schürzen. Auch Hand- und Taschentücher gehören dazu. „Es sind alles original alte Sachen. Die gab es damals in die Aussteuer mit“, sagt Werbing. Lediglich die Hauben fertige sie selbst. Aus der Zeit um die Jahrhundertwende, von 1870 bis 1930 etwa, stammen die Stoffe und Kleider. Häufig fände sie in alten Leinenrollen noch einen Zettel, auf dem das Datum vermerkt worden ist, an dem der Stoff gewebt wurde. Das sei immer ein besonderer Moment. „Wenn wir Zettel in Sütterlinschrift finden, berührt einen das schon. Man weiß, dass es so alt ist und jemand seine ganze Mühe da reingesteckt hat. Es war schließlich lebensnotwendig“, erklärt Werbing und fügt hinzu: „Leinen war das Geld der Hausfrau.“