Die Personallage ist angespannt und viele Krankheitsfälle sorgen teils für extreme Belastungen. Der Fachkräftemangel in Kitas betrifft auch die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Fachkräfteverband fordert Offensive „Massive Personalkrise“ in Kitas: Wie ist die Situation im Altkreis Wittlage? Von Arlena Schünemann | 17.02.2023, 06:16 Uhr

Verkürzte Betreuungszeiten und geschlossene Gruppen: Der Kita-Fachkräfteverband für Niedersachsen und Bremen spricht von einer „massiven Personalkrise“ und richtet eindringliche Worte an die Politik. Wie ist die Situation in den Kindertagesstätten in Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln? Ein aktuelles Stimmungsbild fällt gemischt aus.