Das Unternehmen Kesseböhmer in Bad Essen-Dahlinghausen, aus der Luft betrachtet. FOTO: Stefan Gelhot Kompensation an der Ippenburg Kesseböhmer plant Erweiterung und neue Technologien am Standort Bad Essen Von Andreas Schnabel | 14.04.2022, 05:50 Uhr

Das Unternehmen Kesseböhmer will den Stammsitz in Bad Essen-Dahlinghausen weiter ausbauen. Mit ersten Arbeiten für die Verschiebung eines Parkplatzgeländes Richtung Westen ist in dieser Woche begonnen worden.