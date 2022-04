„Er liegt im Norden von Südafrika nahe des Krüger Parks“, so Klinkert. Genauer gesagt in Thohoyandou in der Limpopo-Provinz. Angeboten wird in dem „Save Park“ nachmittags ein Betreuungsprogramm für elternlose Kinder. Die hohe Aids-Rate ist eine der Hauptursachen dafür, dass es so viele Waisen in Südafrika gibt. „Im Landesdurchschnitt liegt sie bei 19 Prozent, im verarmten Norden aber noch darüber“, berichtet er.