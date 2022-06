„Die fünf Forellen“, so heißt das Ensemble, das am Sonntag im Schafstall Bad Essen gastiert. FOTO: Emanuel Müller Konzert am Sonntag, 19. Juni „Fünf Forellen“ spielen in Bad Essen natürlich das Forellenquintett Von noz.de | 15.06.2022, 16:21 Uhr

Der Kunst- und Museumskreis Bad Essen lädt ein zu einem Kammerkonzert mit Mitgliedern des Instituts für Musik der Hochschule Osnabrück am Sonntag, 19. Juni, in den Schafstall an der Bergstraße. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.