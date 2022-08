Die Kameras an der Marina in Bad Essen zeichnen nicht auf. FOTO: Oliver Krato up-down up-down Immer wieder Vandalismus Kameras an der Marina Bad Essen zeichnen nicht mehr auf Von Andreas Schnabel | 03.08.2022, 16:55 Uhr

An Wochenenden, so Anlieger der Bad Essener Straßen An der Marina und Lerchenstraße, die ihre Namen nicht genannt haben möchten, „ist an der Marina regelmäßig die Hölle los“.