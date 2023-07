Roman Just, Inhaber des Just Gym, nutzt Leerstand im Bad Essener Ortskern. Foto: Vincent Buß up-down up-down Bald kann besichtigt werden Just Vital in Bad Essen erweitert sich – Just Gym kommt dazu Von Vincent Buß | 06.07.2023, 06:20 Uhr

Roman Just hat Anfang des Jahres Just Vital in Bad Essen eröffnet. Nun wird die Praxis für Physiotherapie und Osteopathie um das Just Gym erweitert. Von der Fitnessstudio-Konkurrenz will sich der Inhaber abgrenzen.