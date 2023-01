Auf höchstem Niveau musizierte der Jugendchor Osnabrück mit Domchordirektor Clemens Breitschaft. Foto: Conny Rutsch up-down up-down Jugendchor Osnabrück Benefizkonzert in Lintorf: Höchste Gesangskunst für den Frieden Von Conny Rutsch | 16.01.2023, 11:27 Uhr

Unglaublich und wunderschön: Das ist das Fazit zum Konzert des Jugendchores Osnabrück in der Johannes-der-Täufer-Kirche in Lintorf am Sonntagabend.