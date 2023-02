Ortsbrandmeister Rolf Schleußinger (l.), Stefan Böhning (stellvertretender Ortsbrandmeister, 2. v. r.) und Ortsvorsteher Joachim Drengk (r.) gratulierten Rene Wübbeler (v. l.) und Kevin Eickmeyer (beide zum Oberfeuerwehrmann befördert). Foto: Björn Raube up-down up-down Jahreshauptversammlung 2023 Bei der Linner Feuerwehr soll ein lange geplantes Vorhaben umgesetzt werden Von Björn Raube | 06.02.2023, 12:00 Uhr

Nur sechs Minuten – so lange dauert es im Durchschnitt, bis die Feuerwehr Linne in ihrem Einsatzgebiet am Einsatzort ist. Ortsbrandmeister Rolf Schleußinger hatte auf der Jahreshauptversammlung 2023 aber noch weitere interessante Zahlen für und über die Linner Wehr parat.