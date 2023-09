„Ich habe Issy auf einer Tiervermittlungsseite im Internet entdeckt und sie ist mir sofort wegen ihrer Fledermausöhrchen und ihres niedlichen Aussehens aufgefallen“, erinnert sich Sandra Ipolyi. „Ich habe dann Kontakt zur Vermittlungsstelle in Deutschland aufgenommen und man sagte mir, Issy sei wohl in Portugal ausgesetzt worden. Sie ist dann dort in eine Auffangstation gekommen. Das war 2020, mitten in der Corona-Zeit,“ berichtet die Heithöfenerin.

Verein überprüft die Haltungsbedingungen

Es sei dann aber gar nicht so einfach gewesen, Issy nach Deutschland zu holen. Zunächst einmal wurde Sandra Ipolyis Wohnumgebung überprüft, ob sie überhaupt einen Hund halten kann. Dabei hatte sie bereits lange Jahre einen Australian Shepherd gehabt. Zudem besitzen ihre im gleichen Haus wohnenden Eltern einen 16-jährigen Jack Russell.

Viel Bürokratie

Als diese Angelegenheit vom Verein abgeklärt war, gab es noch sehr viel Bürokratie. Issy musste vor der Ausreise aus Portugal noch kastriert werden; Impfungen, ein Test auf Mittelmeer-Krankheiten und Behandlungen gegen Parasiten waren ebenfalls vorgeschrieben. Dann musste die Hündin auch noch aus Süddeutschland abgeholt werden, weil der Verein seinen Sitz in Leonberg bei Stuttgart hat. „Sie kam auf dem Landweg mit mehreren kleinen Hunden in einem Transporter“, so Sandra Ipolyi. „Sie war ängstlich, aber ganz lieb. Sie hörte bereits auf ihren Namen Issy und war mit zwei Jahren auch stubenrein.“

Für Sandra Ipolyi ein echter Traumhund

Issy habe sich ganz schnell an ihr neues Zuhause in Heithöfen gewöhnt. „Allerdings musste sie noch Deutsch lernen“, sagt Sandra Ipolyi schmunzelnd, Befehle wie „Sitz!“, „Platz!“ und so weiter. „Das hat sie aber ganz schnell begriffen. Issy ist genau so, wie ich mir meinen Traumhund vorgestellt habe. Überaus lieb und aufgeschlossen, auch gegenüber Fremden.“

