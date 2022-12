Die landwirtschaftlichen Hofstelle am Maschweg soll umgestaltet werden. Ein Investor will hier Wohnraum schaffen. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Investor hat Anfrage gestellt Hofgebäude in Eielstädt sollen zum Wohnquartier umgebaut werden Von Rainer Westendorf | 20.12.2022, 17:30 Uhr

Auf dem Grundstück der ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstelle Ivemeyer am Maschweg in Eielstädt soll neuer Wohnraum geschaffen. Das plant ein Unternehmen. Der Gemeinde liegt eine Anfrage des Vorhabenträgers vor. Das ist die PMI Projektentwicklung mit Sitz an der Lindenstraße in Bad Essen