Badegäste können sich in Bad Essen nach derzeitigem Stand noch bis einschließlich Sonntag, 17. September, in die Fluten stürzen. In Bohmte steht das Saisonende noch nicht fest, aber in der zweiten Septemberwoche ist auf jeden Fall noch geöffnet.

Das Team des Solefreibads Bad Essen hat eine Spendenaktion zugunsten des im Juli niedergebrannten Bürgerbades „Van-Ameren-Bad“ Emden organisiert. Letzte Termine stehen jetzt an. Am 10. September, der ursprünglich der letzte Freibadtag sein sollte, ist von 8 bis 8.15 Uhr Wassergymnastik und von 10 bis 10.15 Uhr Aquajogging angesagt. Außerdem ist am 9. September von 8.30 bis 18 Uhr ein Sponsorenschwimmen geplant. Die Spendenaktion endet am Sonntag, 10. September, mit Kaffee und Kuchen (13 Uhr) und einem Badekappentag (14 Uhr).

Geöffnet ist das Solefreibad montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 8 bis 19 Uhr.

In Bohmte ist der Saisonschluss noch offen

In Bohmte lautete die Ansage von Fachdienstleiterin Alexandra Lösche-Uhtbrok: „Es steht noch nicht genau fest, wann die Freibadsaison endet. Mitte/Ende September ist Schluss. Auf jeden Fall ist aber bis zum 17. September geöffnet.“ Somit gilt: Von Montag bis Freitag kann das Bad jeweils von 9.30 bis 21 Uhr besucht werden, am Samstagen und Sonntagen von 9 bis 19 Uhr. Kinder haben freien Eintritt – solange das Bad noch nicht saniert ist.