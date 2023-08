70-Jähriger kommt ins Krankenhaus Autofahrer kann in Büscherheide in einer Linkskurve nicht mehr lenken Von Heinz-Jürgen Reiß | 04.08.2023, 16:58 Uhr Weil der Fahrer nicht mehr lenken konnte, kam der Ford Fiesta in Büscherheide von der Fahrbahn des Büscherheider Rings ab. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

Ein Autofahrer aus Lübbecke ist am Freitagnachmittag in Büscherheide in der Gemeinde Bad Essen auf dem Büscherheider Ring in einer Linkskurve verunglückt. Der Mann blieb ohne erkennbare Verletzungen, wurde aber sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht.