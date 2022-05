Zwei Rollerdiebstähle verzeichnete die Polizei in der Ortschaft Bad Essen (Symbolfoto). FOTO: David Ebener Kleinkrafträder schnell wiedergefunden Zwei Rollerdiebstähle in einer Nacht scheitern in Bad Essen Von noz.de | 23.05.2022, 15:24 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es in Bad Essen zu zwei versuchten Rollerdiebstählen in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Täter ließen die Kleinkrafträder unweit der jeweiligen Tatorte stehen.