Carl-Ludwig Reuss hat das Schicksal seines Vaters Lutz Reus, der im Wittlager Land Kreisveterinär war, aufgearbeitet. Foto: Reuss Lesung in Bad Essen: Sohn arbeitet Schicksal seines Vater Lutz Reuss auf Von Karin Kemper | 16.03.2023, 08:16 Uhr

Am Donnerstag, 30. März 2023, ab 19 Uhr ist Carl-Ludwig Reuss in der Wiehen-Buchhandlung in Bad Essen zu Gast. Er liest aus dem Buch „Dark Shadows“, in dem er das Schicksal seines Vaters Lutz Reuss aufarbeitet. Dieser war Veterinärrat im Landkreis Wittlage, als 1962 in Bad Essen wegen des Verdachts eines Kriegsverbrechens festgenommen wurde.