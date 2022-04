Wollen für Brockhausen anpacken: die Aktiven um Ortsvorsteher Willi Ahrens. FOTO: Dorfrat Brockhausen Bürger zeigen Initiative Dorffunk und noch mehr: Neuer Schwung für Brockhausen Von Andreas Schnabel | 06.04.2022, 17:01 Uhr

Ortsvorsteher Willi Ahrens ist zufrieden: „Es tut sich wieder was in Brockhausen. Nachdem es lange Zeit eher still war im Dorf, natürlich auch wegen Corona, wird nun wieder angepackt.“