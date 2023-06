Die Ortswehr Bad Essen rückte am Montagabend zu einem Löscheinsatz am Waldrand in Eielstädt aus. Symbolfoto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Meldung durch aufmerksame Bürger Löscheinsatz in Bad Essen verhindert am Montagabend Schlimmeres Von Karin Kemper | 13.06.2023, 11:23 Uhr

„Gut, dass das Feuer von aufmerksamen Anliegern rechtzeitig entdeckt wurde“, meinte der Bad Essener Gemeindebrandmeister Jens Wagener am Dienstagvormittag zu dem Feuerwehreinsatz am Montag gegen 18.35 Uhr am Georgsweg in Bad Essen.