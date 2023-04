Die Harfenistin Jenny Meyer präsentiert im Schafstall Bad Essen zusammen mit der Sopranistin Myriam Anna Dewald „Frühlingsträume“. Foto: Dirk Schelpmeier up-down up-down Kombination von Harfe und Gesang Osterkonzert im Schafstall Bad Essen dreht sich um Frühlingsträume Von noz.de | 04.04.2023, 14:34 Uhr

Der Kunst- und Museumskreis Bad Essen lädt am Ostermontag, 10. April 2023, zum „traumhaften“ Osterkonzert in den Bad Essener Schafstall an der Bergstraße ein.