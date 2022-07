Bestandsaufnahme, Ehrungen der Sportler des Jahres, die Finanzen des Vereins, Planungen und Ziele – der Abend war prall gefüllt. Tim Ellmer stellte hohe Ansprüche an den Verein. „Es bewegt sich was“, so der Vorsitzende. „Der Bau schafft die Grundvoraussetzung für das Funktionieren“, womit Tim Ellmer auf die Fertigstellung des neuen Funktionszentrums einging.

Sein Dank galt allen, die sich bei den Baumaßnahmen eingebracht hatten, allen, die moralische und finanzielle Unterstützung geleistet hatten. und nicht zuletzt Günter Schröder, in dessen Händen die Leitung lag. Martin Berkenkamp ergänzte: „Wir sind mächtig stolz auf euch!“, und verwies damit auf die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer.

Jürgen Frieler teilte mit, dass der Verein dank eines Sponsors ein Drachenboot bekommt, welches in Bad Essen seinen Platz erhält. Er appellierte an die Mitglieder, sich zu Drachenbootführerlehrgängen zu melden, damit sich diese von den Hafenfesten her beliebte Sportart im TuS etablieren kann. Marzel Heitmeyer warb seinerseits um 12 Helferinnen oder Helfer für die Taekwondo-Veranstaltung.

Ein wichtiger Bestandteil der Jahresversammlungen sind die Ehrungen. So war es auch jetzt. Für 25 Jahre im TuS Bad Essen wurden Helga, Volker und Werner Auf der Haar, Hermann Fricke, Inge und Rudolf Henrichs, Torsten Höckmann, Uta Landwehr, Alexander Maschmeyer und Carsten Paul geehrt. Seit 50 Jahren gehört Adolf Truschkowski dem Verein an. Allen galt der verdiente Beifall, wie auch Uta Ruminski, die 20 Jahre als Trainerin und Betreuerin beim Jugendfußball im TuS Bad Essen tätig war. Blumen gab es auch für Maria Höckmann für 20 Jahre Vorstandstätigkeit.

Kirsten Niermeyer wurde als Sportlerin des Jahres geehrt. Sportler des Jahres wurde Florian Meyer, beide erfolgreiche Schwimmer des TuS Bad Essen. Mannschaft des Jahres wurden die E-1-Junioren aus der Abteilung Fußball.

Die Finanzen des Vereins legte Schatzmeister Raimuth Walkenhorst dar. Er betonte, dass sehr viele ehrenamtliche Übungsleiter im Verein tätig sind. „Ein Potenzial im Verein, was wir hegen und pflegen müssen“, so Raimuth Walkenhorst. Einstimmig ging der vom Schatzmeister vorgestellte und von der Versammlung diskutierte Haushaltsplan 2012 durch.