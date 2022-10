Die Bad Essenerin Ida Reimann wagt den Schritt in die Selbstständigkeit und erfüllt sich mit ihrem „Knöpfchen“ einen lange gehegten Traum. Foto: Arlena Schünemann up-down up-down Logo NEO Ida Reimann macht Traum wahr In Bad Essen gibt es einen neuen Laden für Kindermode Von Arlena Schünemann | 13.10.2022, 15:50 Uhr

Moderne Kleidung für Kinder und Babys, abseits des Mainstreams und in guter Qualität: Ein solches Angebot fehlte bisher im Wittlager Land, fand Ida Reimann – und hat das nun geändert. Am Samstag eröffnet das „Knöpfchen“ in Bad Essen. Bei ihrer Ware legt Ida Reimann Wert auf bestimmte Kriterien.