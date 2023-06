Die alte Hunte verläuft gerade, das neue Gerinne ermöglicht es dem Fluss, sich zu schlängeln. Foto: Schloss Ippenburg up-down up-down Durchstich zum neuen Flusslauf Renaturierung der Hunte: Auenlandschaft statt Parkplatz nahe Schloss Ippenburg Von noz.de | 19.06.2023, 16:50 Uhr

Der entscheidende Schritt zur Rückkehr der Auenlandschaft an der Hunte dort, wo sich früher die Parkplätze für das Ippenburger Schlossfestival befanden, ist getan. Der Durchstich in Bad Essen ist vollzogen, damit sich die Hunte in ihrem neuen Bett ausbreiten kann.