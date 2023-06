Der von der Polizei erschossene Hund gehörte zur Rasse Belgischer Schäferhund. Symbolfoto: Unsplash up-down up-down „Veterinäre sind sofort aktiv geworden“ Polizei erschießt Hund in Bad Essen: Veterinäramt widerspricht Darstellung der Polizei und | 19.06.2023, 15:32 Uhr Von Michael Hengehold Simone Grawe | 19.06.2023, 15:32 Uhr

Die Suche nach dem Halter des streunenden Hundes, der am Samstag in Bad Essen von der Polizei erschossen wurde, dauert an. Am Montag meldet sich aber das Veterinäramt des Landkreises zu Wort und schildert den Vorfall anders als die Polizei.