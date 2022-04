Auffällig war der neongelbe Hubschrauber, der am Montag in Bad Essen im Einsatz war. Er zog Vorseile für eine neue Stromleitung ein. FOTO: Gertrud Premke Stromleitung wird neu gezogen Spektakulär: Helikopter beim Leitungsbau in Heithöfen und Wimmer im Einsatz Von Johannes Kleigrewe | 28.04.2022, 18:02 Uhr

Einigen Menschen in Bad Essen dürfte der neongelbe Helikopter aufgefallen sein, der am Montag nahe an Strommasten flog und Seile spannte. Was genau hat es damit auf sich?