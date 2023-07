Nicht zu übersehen ist das Haus am Kirchplatz in Bad Essen. Fotos vom Inneren gibt es auch. Foto: Natalie Cichara up-down up-down Ein Blick ins Innere Für 1,1 Millionen Euro: Historisches Haus am Bad Essener Kirchplatz wird verkauft Von Vincent Buß | 14.07.2023, 15:37 Uhr | Update vor 59 Min.

Das historische Fachwerkhaus am Kirchplatz 13 in Bad Essen ist zu verkaufen. Wie sieht es von innen aus? Und was passiert mit den Geschäften?