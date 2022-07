Präsentation historischer Kleidung vor der Kirchplatzbühne (Archiv). FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Rund 100 Austeller bislang dabei Der Historische Markt 2022 in Bad Essen: Das ist geplant Von Rainer Westendorf | 27.07.2022, 12:31 Uhr

Vom 26. bis 28. August 2022 wird in Bad Essen der Historische Markt gefeiert. Erstmals seit 2019 kann die Traditionsveranstaltung wieder in großem Rahmen organisiert werden. Ist alles so wie vor Corona oder gibt es Änderungen?