Auf die Frage nach dem Stand der Planungen zum Historischen Markt meint er: „Es ist alles organisiert. Trotzdem ist es immer so, dass Unvorhergesehenes dazwischenkommt.“ Als Beispiel nennt er einen großen Auflieger mit Material, der zwischenzeitlich auf der Lindenstraße abgestellt war und dort den Verkehr behinderte. Das Gefährt bekam seinen neuen Standort auf dem Kirchplatz.

Robert Wellmann: ein Blick auf den Plan mit den Platzierungen der Stände auf der Lindenstraße. Foto: Karin Kemper

Worauf freut sich der Marktmeister? Wellmann sagt: „Ich freue mich, die vielen Beteiligten von den Ausstellern bis zu den Bühnengruppen wiederzusehen. Wir kennen uns seit Jahr und Tag. Aber genauso wichtig sind neue Aussteller, wie die drei auf dem Kirchplatz, nämlich eine Fadenkünstlerin, eine Eiermalerei und der Kalligraf, der wieder da ist. Ebenfalls neu: der Stockbrotstand, der auch für Kinder interessant ist, Steinkunst für den Garten und ein Stand mit sieben Metern Breite, an dem Nüsse aller Art angeboten werden.“

Wie ist Robert Wellmann zum Amt des Marktmeisters gekommen? „Ich habe es von Günter Harmeyer, meinem Vorgänger als Leiter des Ordnungsamtes, übernommen. Das war 1997.“ Und obwohl es diese Funktion inzwischen nicht mehr ausübt, sondern an der Spitze der Stabsstelle steht, ist er Marktmeister geblieben. Er sagt: „Das ist für mich eine Herzensangelegenheit.“

Der Marktmeister mit weißer Perücke. Archivfoto: Steffen Meyer

Wo liegen derzeit die Herausforderungen des Historischen Marktes? „Die Zahl der Stände, die vor Corona bei 150 lag, hat sich im Vorjahr auf 104 verringert und ist jetzt wieder auf 112 gestiegen. Wichtig ist, das Gelände zwischen Kirchplatz und katholischer Kirche interessant zu gestalten, sodass es ein Gesamtgefüge bildet.“ Wellmann ergänzt: „Aus Altersgründen haben sich im musikalischen Bereich Veränderungen ergeben. Beispielsweise fehlt seit 2022 die Happy Jazz Society. Da muss dann etwas Passendes als Ersatz gefunden werden.“

Was bedeutet das in diesem Jahr? „Die Seven Beats am Freitagabend sind auf der Kirchplatzbühne gesetzt. Aber am Samstagabend gibt es mit „Saftwerk“ etwas Neues. Geboten wird Partymusik zum Mitfeiern.“

Der Aufbau der großen Bühne hat begonnen. Foto: Karin Kemper

Die Bühne hängt am Haken eines Krans. Foto: Karin Kemper

Stimmt es, dass mit dem Aufbau auf dem Kirchplatz immer früher begonnen wird? Hier kommt ein eindeutiges „Nein“. Im vergangenen Jahr sei es noch zeitiger losgegangen. Wellmann: „Aber es stimmt schon, dass Holger Ufer früher erst am Montag losgelegt hat.“ Er ergänzt: „Es ist aber durchaus für die anderen Standbetreiber hilfreich, wenn die große Bühne zeitig steht. Technik, Licht und Betreuung der Gruppen, die auftreten, liegt in Händen von Koinzer-Event-Solutions. Die anderen Stände können sich danach ausrichten. Die großen Stände kommen möglichst früh, damit das Rangieren noch möglich ist. Die kleineren folgen dann, und auf der Lindenstraße erfolgt der Aufbau zuletzt.“

Sparsam: Die Parkverbotsschilder werden jeweils an den neuen Termin des Historischen Marktes angepasst. Foto: Karin Kemper

Welche Rolle spielt für Sie der Wetterbericht mit den dazugehörigen Apps? „Die gucke ich überhaupt nicht an. Wenn ich nach angekündigtem Regen gefragt werde, sage ich, dass es doch jetzt ruhig regnen soll. Ich sehe dem Ganzen entspannt entgegen – ich muss das Wetter ohnehin nehmen, wie es kommt.“

Welche Wettererinnerungen haben Sie? „Da ist einmal das Jahr, in dem am Samstag ein Wolkenbruch einsetzte und bis morgens anhielt. Die Band auf dem Kirchplatz wollte gar nicht aufbauen, spielte dann aber vertragsgemäß. Und nach einiger Zeit kam von der Bühne die Durchsage, dass die Musiker so etwas noch nie erlebt hätten, dass die Tanzfläche bei strömendem Regen voll war. Trotzdem kam nur (oder immerhin) etwa ein Drittel der gewohnten Besucherzahl.“

Wetter zum zweiten. „In einem Jahr sorgten 37 Grad im Schatten dafür, dass meine Weste so durchgeschwitzt war, dass sie sich nicht mehr retten ließ und eine neue angeschafft werden musste.

Welches Wetter bevorzugen die Marktbeschicker? „Die Interessen sind dabei höchst unterschiedlich. Die meisten Getränke werden bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad verkauft. Und es muss trocken sein. Bei Hitze wird kaum Bier getrunken. Und in der Marmeladenbude des Verschönerungsvereins Harpenfeld-Lockhausen sind die Umsätze bei 20 Grad und Regen am besten. Denn stellen sich die Leute am Stand unter – und kaufen auch.“

Gruppenbild 2009 im Regen mit Blütenbert, dem Maskottchen der Bad Essener Landesgartenschau 2010. Archivfoto: Karin Kemper

Nach dem 49. Historischen Markt kommt 2024 das Jubiläum. Der Marktmeister verrät: „Das haben wir schon jetzt im Auge. Wir wollen versuchen, das 50. Jubiläum angemessen zu feiern, ohne mit den Ausgaben so zu übertreiben, dass in den Jahren danach kein Geld mehr vorhanden ist. Die Überlegungen für 2024 laufen auf jeden Fall schon im Hinterkopf mit.“

Was ist das Besondere am Amt des Marktmeisters? „Ich habe viele Menschen kennen- und schätzen gelernt und so manche Freundschaft geknüpft.“

Wie sieht es mit Kritik aus? „Da gibt es eine Standardbeschwerde. Es ist alles Mist, ist genauso wie im Vorjahr. Aber genau das ist wichtig. Die Leute kommen nämlich zum Historischen Markt nach Bad Essen, weil sie wissen, was sie erwartet. Das ist übrigens beim Stoppelmarkt in Vechta oder beim Oktoberfest in München ganz ähnlich.“ Wellmann ergänzt: „Veränderungen gibt es aber sehr wohl. Wer etwa nach zehn Jahren Pause wieder zum Historischen Markt kommt, bemerkt den Wechsel. Normalerweise sollen Neuerungen aber gar nicht groß auffallen. Wüssten die Leute nicht, was ihnen geboten wird, würden sie das Verkehrschaos im Ort und längere Fußmärsche sicher nicht in Kauf nehmen.“

Welchen Wunsch hat der Marktmeister für den 49. Markt? „Dass möglichst viele Besucher des Marktes historische Kleidung tragen. Das ist schließlich eines der Alleinstellungsmerkmale des Historischen Marktes, der an die Zeit der Großeltern oder Urgroßeltern erinnert.“