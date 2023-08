Öffnungszeiten: Offizieller Marktbeginn ist am Freitag, 25. August, um 12 Uhr. Am Samstag, 26. August, startet der Markt um 11 Uhr und am Sonntag, 27. August, um 12 Uhr. Zuvor findet am Sonntag ab 10.30 Uhr ein plattdeutscher ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz statt. Das Abendprogramm auf der großen Bühne endet Freitag und Samstag gegen Mitternacht, Sonntag am späten Nachmittag.

Standorte: Mehr als 100 Aussteller sind dabei. Buden, Ständen und Bühnen sind auf dem Kirchplatz, der oberen und der unteren Lindenstraße aufgebaut.

Parkplätze: Wo können Besucher parken? Parkmöglichkeiten für Autos gibt es an der Lerchenstraße, auf dem Rathausparkplatz im Bereich Gartenstraße/Niedersachsenstraße, auf dem Postparkplatz an der Gartenstraße, am Elbeweg und weiteren angrenzenden Straße. Geparkt werden kann auch in der Tiefgarage an der Straße „Am Freibad“ und dem dortigen Parkstreifen entlang diese Straße.

Während der Markttage sind mehrere Straßen gesperrt. Foto: Karin Kemper

Straßensperrungen: Für Kraftfahrzeuge sind während der Markttage die Lerchenstraße vom Rathaus bis zur Nikolaistraße, die Platanenallee von der Lindenstraße bis zur Straße „Am Freibad“ sowie der gesamte Kirchplatz gesperrt. Diese Regelung gilt von Donnerstagmittag bis Montagmorgen. Außerdem ist der Abschnitt der Lindenstraße von der Lerchenstraße bis zum Rathaus von Donnerstagabend bis Montagmorgen gesperrt. In anderen Worten: Autofahrer sollten während der Veranstaltungstage das Ortszentum meiden.

Bushaltestellen: Während der Straßensperrungen werden folgenden Bushaltestelle nicht bedient. Darauf weist die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück Nord-Ost hin. Betroffen sind die Haltestellen Oberschule, Breslauer Straße und Lutherstraße. Die Haltestelle an der Gartenstraße wird nur in Richtung Pr. Oldendorf bedient. Als Ausweichhaltestellen sind Bad Essen Bahnhof und Lerchenstraße vorgesehen.