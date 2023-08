Mehr als 100 Aussteller sind dabei Historischer Markt in Bad Essen: Was 2023 alles geboten wird Von Rainer Westendorf | 05.08.2023, 11:00 Uhr | Update vor 59 Min. Traditionelles Handwerk in Aktion. Das ist ein Markenzeichen des Historischen Marktes. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down

Vom 25. bis 27. August wird in diesem Jahr in Bad Essens Ortsmitte der Historische Markt gefeiert. Die Vorbereitungen für die größte Veranstaltung in der Gemeinde Bad Essen laufen schon seit einiger Zeit. Mehr als 100 Aussteller sind bei der 49. Auflage des Marktes dabei. Was wird 2023 geboten?