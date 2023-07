Erweckt aus dem Dornröschenschlaf: der Hof in Hördinghausen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Außen historisch, innen modern Hofstelle saniert und erweitert: Ortschaft Hördinghausen ist jetzt Fachwerkdorf Von Rainer Westendorf | 04.07.2023, 16:21 Uhr

Die Ortschaft Hördinghausen in der Gemeinde Bad Essen ist um ein Fachwerkensemble reicher. Die Häuser am Ortseingang an der Straße Im Osttor sind schon von Weitem gut zu sehen. Wer hat hier gebaut und wie kam es zu dem Projekt?