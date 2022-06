Hinter dem Schloss werden die Wege mit der Kreiselegge von unerwünschten Wildkräutern befreit, zwei Herren sind gerade dabei, ein asiatisches Teehaus aufzubauen. Das Stottern des Rasensprengers wird vom Klingelton eines Handys unterbrochen. Viktoria von dem Bussche gibt telefonische Anweisungen. Es geht in die heiße Phase der Vorbereitung vor dem Festival, und so gern, wie die Freifrau sich mit Gartenkonzepten und Kunstprojekten befasst – das Organisieren des Events, das im vergangenen Jahr mehr als 27000 Besucher nach Ippenburg lockte, scheint sie kaum weniger zu begeistern. „Ja, zwischen Minibagger und Balkenmäher bestelle ich noch eben 3000 Stauden und die Gläser für den Empfang“, sagt sie lachend, um sich ganz nebenbei auch noch von Neue-OZ-Fotograf Michael Hehmann vor der „Freiluftorangerie“ ablichten zu lassen.

Dieses witzige Werk der Künstlerin Bärbel Hische aus Cloppenburg steht stellvertretend für die Stimmung des diesjährigen Festivals: „Die Besucher finden viele heitere Installationen – sehr poetisch, manchmal auch ein bisschen shocking“, berichtet von dem Bussche, die die gesamte Veranstaltung unter das Motto „Die Welt ist rund“ gestellt hat. So stößt der Besucher beim Schlendern durch die Gärten beispielsweise immer wieder auf Bälle – kleine getupfte, riesige pinkfarbene und durchsichtige, in die Kinder hineinsteigen und sich damit über die Wiese kugeln können. Überhaupt Kinder: Für sie wurde die Wasserlandschaft mit Urstromtal abermals erweitert, der Strand verbreitert und ein Wasserfall errichtet.

Gleich nebenan wurde das Heckenlabyrinth ein wenig geöffnet. Hier bildet das Klassisch-Gärtnerische den Übergang zu den Künstlergärten bekannter Gartenarchitekten, die bereits bei der Landesgartenschau für Furore sorgten. „Die Idee war, einerseits frischen Wind hereinzubringen und das Spielerische zu betonen, aber auch das Gärtnerische zu stabilisieren“, erklärt die Schlossherrin, die Letzteres in ihrem Küchengarten beispielhaft realisiert hat. Hier sprießen dicke Bohnen und 15 verschiedene Sorten Kartoffeln, hier stehen die Erbsen schon richtig hoch, wollen Spinat, Salat und Kräuter gepflückt werden.

Eine Fülle an Gartenfrüchten, die auch die Osnabrücker Floristin Gudrun Gosmann inspiriert hat. In der Remise inszeniert sie zum Pfingstfestival die Schau „Kübelweise! Wenn der Kohlkopf im Tontopf steckt“. Wer ihre prachtvolle Tulpenschau am Narzissenfest gesehen hat, wird sich schon auf Kohl und Kübel freuen. Und schließlich: Mehr als 180 weitere Aussteller und gastronomische Anbieter regionaler wie auch internationaler Spezialitäten sowie ein Vortragsprogramm laden zum Stöbern, Verweilen und Genießen ein und versprechen die Ippenburger Gartenlust wieder zu einem echten Landvergnügen werden zu lassen.

„Gartenlust & Landvergnügen“, 15. Sommerfestival auf Schloss Ippenburg vom 24. bis 28. Mai, jeweils 11 bis 19 Uhr; Eintritt 15 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche frei. Info unter www.ippenburg.de.