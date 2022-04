Im Rahmen einer Feierstunde in der Verbandsgeschäftsstelle wurde Wilker nun offiziell verabschiedet.

Günter Harmeyer erinnerte in seiner Laudatio zunächst an die Gründung des Wasserverbandes vor 56 Jahren: „Die in den Fünfzigerjahren getroffene Entscheidung, die Wasserversorgung für die Menschen in unserer Region in die Obhut eines Verbandes zu geben, war wegweisend für die Sicherstellung unserer Wasserversorgung. In späteren Jahren wurden bekanntlich die Aufgaben Regenwasserableitung und Abwasserentsorgung zusätzlich übernommen.“

Das heutige Leistungsspektrum des Verbandes werde deutlich bei einer Aufzählung der technischen Einrichtungen: 15 Brunnen im Wittlager Land, sieben Wasserwerke, zwölf Trinkwasserspeicher mit einem Volumen von rund 12280 Kubikmetern, 50 Kilometer Rohrnetz, 10000 Hausanschlüsse und drei Millionen Kubikmeter Wasserförderung jährlich. Hinzu kommen vier Kläranlagen, 61 Haupt- und Zwischenpumpwerke, 34 Regenrückhaltebecken, 87 Kilometer Abwasserdruckleitungen, 229 Kilometer Abwasser-Kanalleitungen und 186 Kilometer Regenwasser-Kanalleitungen. Die Bilanzsumme laut Wirtschaftsplan beträgt rund 61 Millionen Euro.

Die gesicherte Versorgung mit qualitativ hochwertigem Wasser sei für viele eine Selbstverständlichkeit, doch dahinter, so Harmeyer, stecke sehr viel Arbeit. „Die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung in unserer Region funktionieren nur deshalb so reibungslos, weil sich der Verband als Träger dieser Einrichtungen mit seinen 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um die Uhr darum kümmert. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Arbeit des Ausschusses und des Wasserverband-Vorstandes sehen. Wichtig ist mir dabei der Hinweis, dass die Mehrheit der Ausschuss- und Vorstandsmitglieder ehrenamtlich tätig ist.“

In der Amtszeit von Helmut Wilker habe sich unter dem Dach des Wasserverbandes viel verändert. Harmeyer erwähnte unter anderem erhebliche Investitionen in Brunnen und Leitungen, die Übernahme der Abwasserbeseitigung in den Gemeinden Bad Essen und Ostercappeln 2002, die Übernahme von Versorgung und Entsorgung in der Gemeinde Bohmte, das Integrierte Abwasserreinigungsmanagement und den Wechsel in der Geschäftsführung des Verbandes. Harmeyer dankte dem Wasserverband mit seiner Geschäftsführung sowie allen Mitarbeitern für „eine hervorragende Arbeit, die Sie in über 50 Jahren erbracht haben“.