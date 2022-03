Wie geht es mit der Gastronomie auf der Dachterasse des Hafenmeistergebäudes an der Marina Bad Essen weiter? FOTO: Martin Nobbe „Yacht Café“ geschlossen Hat Gastronomie direkt an der Marina Bad Essen eine Zukunft? Von Andreas Schnabel | 13.03.2022, 06:15 Uhr

Bad Essen hat auch eine maritime Seite. Das Wohnquartier ist gefragt, die Marina und die Promenade am Mittellandkanal ziehen viele Besucher an. Doch das „Yacht Café“ , zuvor „Marina Blue“, auf der Dachterrasse des Servicegebäudes steht leer. Und daran dürfte sich aller Voraussicht nach so schnell auch nichts ändern.