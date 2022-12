Bereits 18 Treffer hat Fabio Grelha (rechts) für die Bohmter Reserve erzielt. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Halbzeitbilanz in den Kreisklassen Bad Essen kann Meister werden: Wittlager Fußballer vor der Rückrunde Von Peter Hilbricht | 28.12.2022, 14:08 Uhr

Mit 16 Fußballmannschaften starteten die zwölf Vereine aus dem Wittlager Land in die Meisterschaftssaison 2022/23 in den drei Kreisklassen. Wie sieht die Halbzeitbilanz aus, was ist bis zum Saisonschluss noch drin?