Klare Ansage: Die Trommlerin gibt den Paddeltakt vor. Archivfoto: Helge Holz
Der Zeitplan am Wochenende Hafenfest Bad Essen: Drachen-Cup und Aktionen auf und am Mittellandkanal Von Rainer Westendorf | 26.07.2023, 06:40 Uhr

Am Wochenende wird das Hafenfest in Bad Essen gefeiert. Am Samstag, 29. Juli, sind zunächst die Drachenboote im Einsatz. Abends können Besucher eine Party feiern. Am Sonntag, 30. Juli, gibt es ein Familienprogramm. Und so sieht der genaue Zeitplan aus: