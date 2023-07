Das Fest lockte viele Besucher an. Im Hintergrund wird gerade der Korb 40 Meter hoch gezogen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Aktionen am und auf dem Wasser Familientag beim Hafenfest Bad Essen: Kapitäne sollen hupen Von Rainer Westendorf | 30.07.2023, 17:05 Uhr

So viele Menschen waren schon lang nicht mehr zu Gast am Mittellandkanal in Bad Essen. Der zweite Tag des Hafenfestes lockte mit einem Familienprogramm zahlreiche Besucher an. Die gute Nachricht: 2024 wird es die Veranstaltung erneut geben.