Im Drachenboot sind Rhythmus und Kondition gefragt. Archivfoto: Helge Holz up-down up-down Teilnahme am Wettbewerb möglich Hafenfest Bad Essen wieder mit Drachen-Cup und Familientag Von noz.de | 01.06.2023, 15:08 Uhr

Die Vorbereitungen für das 13. Hafenfest der Gemeinde Bad Essen am 29. und 30. Juli 2023 laufen. Die zweitägige Veranstaltung am Mittellandkanal bietet am Samstag und Sonntag unterschiedliche Themenschwerpunkte.