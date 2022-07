Der aus Ostfriesland stammende geistliche Vizepräsident der Hannoverschen Landeskirche erklärt, er habe zudem darauf geachtet, in seiner Predigt nicht zu komplizierte Redewendungen zu benutzen.

Die Bad Essener und die Gäste des Marktes feiern diesen besonderen Gottesdienst in diesem Jahr zum elften Mal, also seit zehn Jahren. „Ein Jubiläum“, wie Elfriede Siemens, die Pastorin der gastgebenden Gemeinde, zu Beginn in Platt feststellt. Auch wenn der Hinweis auf die Kollekte und die Abkündigungen später in Hochdeutsch gesprochen werden, es ist nicht schwer, dem Gottesdienst zu folgen, wenn man sich in die manchmal ein bisschen raue, unverblümte, aber warmherzige Sprechweise eingehört hat. Und wie immer seit vier Jahren kommt das „Plattdütsket Gesangbouk in Wittlager Platt“ als Auszug zum Einsatz, das es den Ungeübten erleichtert, die Gebete mitzusprechen und -singen. Die Damen mit geschmückten, historischen (oder zumindest so anmutenden) Hüten in den ersten Reihen gehören fest ins Bild, die Herren im Gehrock halten den Zylinder in der Hand.

„Gott schnackt Platt“, zitiert de Vries zu Beginn ein Lied des Hamburger Kirchentages. Gott spreche wie die Menschen und zu den Menschen – in ihrer Sprache. Es geht ihm um das Thema des „Almosengebens“. Arend de Vries mahnt, derjenige, der mehr geben könne, weil er mehr habe, solle sich nicht über jenen erheben, der – weil er wenig besitze – nur wenig abgeben könne. Armut, auch in Deutschland, habe vielerlei Gesichter und Formen, so der zweite geistliche Führer der Landeskirche nach dem Landesbischof.

Armut kein Makel

Und viele Menschen nähmen Armut bei anderen oder sich selbst als Makel wahr. So gehe es darum, in allen Organisationen und in jeder Gemeinde – und oft auch diskret und ohne viel darüber zu reden – denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Die Kollekte des Gottesdienstes war denn auch der Syrien-Flüchtlingshilfe zugedacht, also Menschen, die gänzlich anderen Glaubensrichtungen angehören. Was wir „haben“, sei uns lediglich anvertraut, und jene, denen wir geben, seien uns ebenfalls anvertraut. „Wir haben so viel Gelegenheit, Gutes zu tun“, stellt de Vries abschließend fest. Natürlich auf Platt.

Das dann folgende Lied war passend ausgesucht: „Wor en Minsk sien Tied voschenkt, nich blauts an sik sülben denkt, faällt en Drüppen van den Riängen de ut Ödland Bloemen drifft.“ Wenn Menschen nicht nur an sich denken, treiben Blumen aus Ödland.