Seit 50 Jahren verheiratet sind Monika und Jan Mengers aus Wimmer. Foto: Gertrud Premke up-down up-down Eheleute Monika und Jan Mengers Folgenreiche Begegnung auf dem Dorffest: Jetzt Goldhochzeit in Wimmer Von Gertrud Premke | 02.02.2023, 17:40 Uhr

„Er ist mir regelrecht in die Arme gefallen“, lacht Monika Mengers. Das war auf dem Dorffest in Rabber vor 51 Jahren. Eine Begegnung mit Folgen: Seit 50 Jahren sind Jan Mengers und Monika Mengers, geb. Altehoff, aus Wimmer nunmehr verheiratet. Am 2. Februar feierten sie das Fest der goldenen Hochzeit.