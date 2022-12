Gefrierende Nässe sorgte für vereiste Autoscheiben und glatte Straßen. Doch im Altkreis Wittlage blieb das befürchtete Chaos aus. Symbolfoto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Unfall in Bad Essen Glatteis im Altkreis Wittlage: Bilanz von Polizei und Feuerwehr Von Arlena Schünemann | 19.12.2022, 12:04 Uhr

Glatteis und gefrierender Regen haben in der Nacht und in den frühen Morgenstunden stellenweise für glatte Straßen gesorgt. Doch in den Altkreisgemeinden blieb es ruhig für die Polizei und die Ortsfeuerwehren.