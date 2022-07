Die Marina am Mittellandkanal in Bad Essen (Archiv). FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Gebühren steigen Das kostet es, mit seinem Boot in der Marina in Bad Essen zu liegen Von Rainer Westendorf | 12.07.2022, 10:53 Uhr

Die Nutzungs- und Liegegebühren in der Marina am Mittellandkanal in Bad Essen steigen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Änderung der Gebührensatzung einstimmig beschlossen.