Die Stempelkarte mitnehmen Radeln, genießen und gewinnen im Wittlager Land und Bramsche 31.07.2023, 09:45 Uhr

Die 21. Auflage der Gastro-Radtour in der Varusregion findet im August statt. Das Besondere in diesem Jahr: Es wird an zwei Sonntagen geradelt. Das teilt die Tourist-Information Bad Essen mit.