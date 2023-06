Besonders große Veränderungen könnten auf die Grundschule an der Niedersachsenstraße in Bad Essen zukommen. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Sogar neuer Schul-Standort denkbar Bad Essen investiert Millionen: Was alles an den Grundschulen geplant ist Von Rainer Westendorf | 07.06.2023, 12:53 Uhr

In den drei Grundschulen in der Gemeinde Bad Essen sind in den kommenden Jahren Investitionen im zweistelligen Millionenbereich erforderlich. Wegen steigender Schülerzahlen und des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung. Was genau ist geplant?