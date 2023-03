Die Grundschule Wehrendorf von der Straße „Tiefer Weg“ aus gesehen. Im Vordergrund die Zuwegung zum früheren Dorfgemeinschaftsraum, in dem Seit dem Schuljahr 2021/22 eine weitere Klasse untergebracht ist. Foto: Karin Kemper up-down up-down Ganztagsanspruch ab 2026 An den drei Grundschulen der Gemeinde Bad Essen wird gebaut Von Karin Kemper | 04.03.2023, 15:07 Uhr

An den Grundschulen Bad Essen stehen Investitionen in Millionenhöhe an. Der Grund: die Umsetzung des Ganztagsanspruchs ab 2026. Betroffen sind alle drei Grundschulen der Gemeinde – in Bad Essen, Lintorf und Wehrendorf.