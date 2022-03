In der 1. Kreisklasse ist die SG Ostercappeln/Schwagstorf II (hier mit Pascal Kottmann, rechts) am Sonntag im Derby beim TuS Bad Essen gefordert, während der SC Herringhausen (hier mit Tim Böhning) für das Heimspiel gegen Viktoria Gesmold II wenig Hoffnung hat. FOTO: Stefan Gelhot Kreisklasse: Herringhausen spielt nicht Fußballer der SG Ostercappeln II wollen den zweiten Sieg einfahren Von Peter Hilbricht | 24.03.2022, 13:40 Uhr

In der 1. Fußball-Kreisklasse will der TuS Bad Essen am Sonntag im Derby gegen die SG Ostercappeln/Schwagstorf II die Siegesserie mit einem weiteren Dreier fortsetzen. Das Heimspiel des SC Herringhausen am Freitag gegen Viktoria Gesmold II entfällt derweil.