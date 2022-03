Im Zweikampf: Johannes Polle vom TSV Riemsloh und Tobias Fricke von der SG Wimmer/Lintorf. FOTO: Stefan Gelhot Fußball: Viele Spielabsagen SG Wimmer/Lintorf verliert gegen Tabellenletzten aus Riemsloh Von Peter Hilbricht | 13.03.2022, 17:51 Uhr

Der Rückrundenauftakt am Wochenende der Wittlager Fußballteams war geprägt durch zahlreiche coronabedingte Spielabsagen. .In der Kreisliga spielten lediglich die SG Wimmer/Lintorf und Hunteburger SV und in der 1. Kreisklasse war nur TuS Bad Essen am Ball.