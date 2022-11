Der TV 01 Bohmte – hier mit Florian Dirkes gegen Eintracht Neuenkirchen – hat in der Kreisliga bei der SG Voltlage seinen positiven Trend bestätigt. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Wittlager Fußball: Zwei Spielausfälle TV Bohmte siegt klar mit 3:0 bei der SG Voltlage Von Peter Hilbricht | 27.11.2022, 17:28 Uhr

Nach zwei Spielausfällen – SG Wimmer/Lintorf in Voxtrup und Bohmtes Bezirksligafrauen in Brögbern – blieben im Kreis Wittlage nur noch zwei Fußballpartien übrig. Hierbei siegte der TV Bohmte dank eines Hattricks von Torjäger Rene Frese verdient mit 3:0 bei der SG Voltlage. Mit einem 2:2-Remis bei der Reserve des TuS Bersenbrück trat die SG Ostercappeln//Schwagstorf die Heimreise an.